«Интер» в 19-й раз стал чемпионом Италии
«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Миланский клуб завоевал чемпионский титул в 19-й раз в истории.
Это сало известно после того, как «Аталанта» не смогла победить «Сассуоло» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии. За четыре тура до конца команда из Бергамо отстает от «Интера» на 13 очков.
В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте в четвертый раз выиграл серию А. До этого он трижды побеждал вместе с «Ювентусом».
«Юве» становился победителем чемпионата страны на протяжении 9 лет — с сезона-2011/12.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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