«Интер» в 19-й раз стал чемпионом Италии

«Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона-2020/21. Миланский клуб завоевал чемпионский титул в 19-й раз в истории.

Это сало известно после того, как «Аталанта» не смогла победить «Сассуоло» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии. За четыре тура до конца команда из Бергамо отстает от «Интера» на 13 очков.

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. Главный тренер миланского клуба Антонио Конте в четвертый раз выиграл серию А. До этого он трижды побеждал вместе с «Ювентусом».

«Юве» становился победителем чемпионата страны на протяжении 9 лет — с сезона-2011/12.