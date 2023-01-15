Российский полузащитник «Венеции» Черышев пропустит матч против «Дженоа»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев не сыграет 16 января против «Дженоа», следует из слов главного тренера его команды Паоло Ваноли.

Это будет первый официальный матч итальянского клуба в 2023 году.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь, в котором «Венеция» провела 5 матчей в серии В.

7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут.