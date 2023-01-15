«Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2

«Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей оформил Адемола Лукман. Также по голу в свой актив записали Жереми Бога, Джорджио Скальвини, Теун Копмайнерс, Расмус Хейлунд, Эдерсон и Надир Зортеа.

«Аталанта» набрала 34 очка и остается на шестом месте в турнирной таблице. «Салернитана» (18 очков) опустилась на 16-ю строчку.