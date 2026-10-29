Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Статьи
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Модрич — о поражении от «Болоньи»: «Случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Болоньи» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Это тяжелое поражение, мы его не ожидали. Особенно когда знаешь, что через три дня дерби. Но случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше. Мы должны сохранять позитивный настрой, сейчас нельзя жаловаться, падать духом и думать о негативных вещах. Мы должны быть сильными, сплоченными и играть лучше, потому что я считаю, что это поражение не должно ничего менять в том, что мы делали в чемпионате.

Считаю, что в чемпионате мы выступали достаточно хорошо вплоть до сегодняшнего вечера. В еврокубках дела обстоят хуже: у нас два поражения, и в этом отношении нам определенно нужно прибавлять. В целом баланс очень важен в футболе и в команде. Теперь мы уже ничего не можем изменить — мы проиграли. Но это не должно менять наш образ мыслей, наши принципы, то, как мы хотим играть. Мы должны оставаться сплоченными и сохранять позитивный настрой, потому что дерби уже совсем скоро», — приводит Telelombardia слова Модрича.

«Милан» потерпел первое поражение в Серии А-2026/27 и с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Херонимо Рульи отразил пенальти.Рульи вытащил «Манчестер Сити», «Милан» провалился перед дерби, Олисе — самый результативный в Германии
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лука Модрич
Футбол
ФК Болонья
ФК Милан
Читайте также
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: когда состоится бой за титул WBC, статистика и прогноз
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«Игре будет не хватать его». Овечкин продолжает прощальный тур и остается рядом с двумя крутыми рекордами
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Борьелло: «Не думаю, что Спаллетти — проблема «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Маккенни: «Мы должны больше бегать и бороться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 8 1 0 25-10 25
2
 Лацио 9 8 1 0 22-7 25
3
 Рома 9 6 3 0 23-8 21
4
 Комо 9 6 2 1 17-8 20
5
 Милан 9 5 3 1 18-11 18
6
 Фрозиноне 9 5 2 2 22-14 17
7
 Наполи 9 4 2 3 17-11 14
8
 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
9
 Торино 9 4 1 4 14-14 13
10
 Кальяри 9 4 1 4 8-13 13
11
 Аталанта 9 3 2 4 16-17 11
12
 Болонья 9 3 2 4 12-12 11
13
 Дженоа 9 3 1 5 8-13 10
14
 Лечче 9 3 0 6 10-19 9
15
 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16
 Монца 9 2 1 6 16-22 7
17
 Удинезе 9 1 2 6 9-18 5
18
 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19
 Фиорентина 9 1 2 6 11-21 5
20
 Венеция 9 1 0 8 6-19 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.10 17:00 Болонья – Монца - : -
31.10 20:00 Удинезе – Рома - : -
31.10 22:45 Милан – Интер - : -
1.11 14:30 Комо – Венеция - : -
1.11 17:00 Фрозиноне – Торино - : -
1.11 17:00 Лацио – Кальяри - : -
1.11 20:00 Лечче – Дженоа - : -
1.11 22:45 Ювентус – Наполи - : -
2.11 20:30 Сассуоло – Фиорентина - : -
2.11 22:45 Аталанта – Парма - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 7
П
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Фарес Геджемис
Фарес Геджемис

Фрозиноне

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 7 1 2
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 7 1 1
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости