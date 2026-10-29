Модрич — о поражении от «Болоньи»: «Случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Болоньи» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Это тяжелое поражение, мы его не ожидали. Особенно когда знаешь, что через три дня дерби. Но случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше. Мы должны сохранять позитивный настрой, сейчас нельзя жаловаться, падать духом и думать о негативных вещах. Мы должны быть сильными, сплоченными и играть лучше, потому что я считаю, что это поражение не должно ничего менять в том, что мы делали в чемпионате.

Считаю, что в чемпионате мы выступали достаточно хорошо вплоть до сегодняшнего вечера. В еврокубках дела обстоят хуже: у нас два поражения, и в этом отношении нам определенно нужно прибавлять. В целом баланс очень важен в футболе и в команде. Теперь мы уже ничего не можем изменить — мы проиграли. Но это не должно менять наш образ мыслей, наши принципы, то, как мы хотим играть. Мы должны оставаться сплоченными и сохранять позитивный настрой, потому что дерби уже совсем скоро», — приводит Telelombardia слова Модрича.

«Милан» потерпел первое поражение в Серии А-2026/27 и с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице.