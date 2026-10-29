Модрич — о поражении от «Болоньи»: «Случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше»
Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Болоньи» (2:4) в матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Это тяжелое поражение, мы его не ожидали. Особенно когда знаешь, что через три дня дерби. Но случилось то, что случилось, и теперь нужно двигаться дальше. Мы должны сохранять позитивный настрой, сейчас нельзя жаловаться, падать духом и думать о негативных вещах. Мы должны быть сильными, сплоченными и играть лучше, потому что я считаю, что это поражение не должно ничего менять в том, что мы делали в чемпионате.
Считаю, что в чемпионате мы выступали достаточно хорошо вплоть до сегодняшнего вечера. В еврокубках дела обстоят хуже: у нас два поражения, и в этом отношении нам определенно нужно прибавлять. В целом баланс очень важен в футболе и в команде. Теперь мы уже ничего не можем изменить — мы проиграли. Но это не должно менять наш образ мыслей, наши принципы, то, как мы хотим играть. Мы должны оставаться сплоченными и сохранять позитивный настрой, потому что дерби уже совсем скоро», — приводит Telelombardia слова Модрича.
«Милан» потерпел первое поражение в Серии А-2026/27 и с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|9
|8
|1
|0
|25-10
|25
|
2
|Лацио
|9
|8
|1
|0
|22-7
|25
|
3
|Рома
|9
|6
|3
|0
|23-8
|21
|
4
|Комо
|9
|6
|2
|1
|17-8
|20
|
5
|Милан
|9
|5
|3
|1
|18-11
|18
|
6
|Фрозиноне
|9
|5
|2
|2
|22-14
|17
|
7
|Наполи
|9
|4
|2
|3
|17-11
|14
|
8
|Ювентус
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|
9
|Торино
|9
|4
|1
|4
|14-14
|13
|
10
|Кальяри
|9
|4
|1
|4
|8-13
|13
|
11
|Аталанта
|9
|3
|2
|4
|16-17
|11
|
12
|Болонья
|9
|3
|2
|4
|12-12
|11
|
13
|Дженоа
|9
|3
|1
|5
|8-13
|10
|
14
|Лечче
|9
|3
|0
|6
|10-19
|9
|
15
|Сассуоло
|9
|2
|2
|5
|14-22
|8
|
16
|Монца
|9
|2
|1
|6
|16-22
|7
|
17
|Удинезе
|9
|1
|2
|6
|9-18
|5
|
18
|Парма
|9
|1
|2
|6
|5-15
|5
|
19
|Фиорентина
|9
|1
|2
|6
|11-21
|5
|
20
|Венеция
|9
|1
|0
|8
|6-19
|3
|31.10
|17:00
|Болонья – Монца
|- : -
|31.10
|20:00
|Удинезе – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|Милан – Интер
|- : -
|1.11
|14:30
|Комо – Венеция
|- : -
|1.11
|17:00
|Фрозиноне – Торино
|- : -
|1.11
|17:00
|Лацио – Кальяри
|- : -
|1.11
|20:00
|Лечче – Дженоа
|- : -
|1.11
|22:45
|Ювентус – Наполи
|- : -
|2.11
|20:30
|Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|2.11
|22:45
|Аталанта – Парма
|- : -
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|7
|П
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Фарес Геджемис
Фрозиноне
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|7
|1
|2
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|7
|1
|1
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|1
|1