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Эдин Джеко не собирается переходить в «Фенербахче»

08:50
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует продолжать карьеру в «Фенербахче», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее газета Sozcu писала, что футболист в ближайшее время заключит контракт с «Фенербахче», однако окружение боснийца утверждает, что никаких переговоров с турецкими командами не ведется.

35-летний футболист выступает в «Роме» с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Джеко провел 38 матчей за «Рому», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/

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