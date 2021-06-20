Эдин Джеко не собирается переходить в «Фенербахче»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует продолжать карьеру в «Фенербахче», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее газета Sozcu писала, что футболист в ближайшее время заключит контракт с «Фенербахче», однако окружение боснийца утверждает, что никаких переговоров с турецкими командами не ведется.

35-летний футболист выступает в «Роме» с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Джеко провел 38 матчей за «Рому», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.