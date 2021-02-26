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Нападающий «Ромы» Джеко выбыл на две недели

18:25
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко из-за травмы пропустит две недели, сообщает Calciometcato.

По информации источника, на медобследовании у боснийца выявили повреждение приводящей мышцы левой ноги. 34-летний форвард пропустит матчи чемпионата Италии с «Миланом», «Фиорентиной» и «Дженоа». Джеко может вернуться к игре 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером».

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой» (3:1) боснийца заменили на 67-й минуте матча. В текущем сезоне на счету форварда 25 матчей за «Рому», в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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