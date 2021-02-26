Нападающий «Ромы» Джеко выбыл на две недели
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко из-за травмы пропустит две недели, сообщает Calciometcato.
По информации источника, на медобследовании у боснийца выявили повреждение приводящей мышцы левой ноги. 34-летний форвард пропустит матчи чемпионата Италии с «Миланом», «Фиорентиной» и «Дженоа». Джеко может вернуться к игре 1/8 финала Лиги Европы с «Шахтером».
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брагой» (3:1) боснийца заменили на 67-й минуте матча. В текущем сезоне на счету форварда 25 матчей за «Рому», в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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