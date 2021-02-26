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Никто из игроков «Интера» не заразился коронавирусом после генерального директора

17:32
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Все результаты тестов на коронавирус игроков и тренерского штаба «Интера» оказались отрицательными, сообщает Sky Sport Italia.

25 февраля стало известно, что ковидом заболели генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта, спортивный директор Пьеро Аусилио и юрист Анджелло Капеллини. По информации источника, среди футболистов и тренерского штаба все здоровы.

«Интер» после 23 матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 53 очка. Отрыв от идущего на втором месте «Милана» составляет 4 очка.

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