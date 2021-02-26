Кокорин и Влахович в обнимку пообщались с журналистами

«Фиорентина» в своем Instagram показала, как российский форвард Александр Кокорин в обнимку с товарищем по команде Душаном Влаховичем общаются с журналистами.

24 февраля сообщалось, что Кокорин восстановился после травмы и вместе с командой готовится к предстоящему матчу с «Удинезе» в серии А, который состоится 28 августа.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Итальянский клуб после 23 туров серии А занимает 14-е место в турнирной таблице.