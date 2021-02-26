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Кокорин и Влахович в обнимку пообщались с журналистами

19:32
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
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«Фиорентина» в своем Instagram показала, как российский форвард Александр Кокорин в обнимку с товарищем по команде Душаном Влаховичем общаются с журналистами.

24 февраля сообщалось, что Кокорин восстановился после травмы и вместе с командой готовится к предстоящему матчу с «Удинезе» в серии А, который состоится 28 августа.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Итальянский клуб после 23 туров серии А занимает 14-е место в турнирной таблице.

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