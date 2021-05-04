Защитник «Наполи» Максимович заразился коронавирусом
19:25
Сербский защитник итальянского футбольного клуба «Наполи» Никола Максимович заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.
29-летний Максимович выступает за итальянский клуб с 2016 года. В 2018 году защитник на правах аренды выступал за московский «Спартак», в составе которого провел 11 матчей.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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