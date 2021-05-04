Защитник «Наполи» Максимович заразился коронавирусом

Сербский защитник итальянского футбольного клуба «Наполи» Никола Максимович заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.

? | In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, ? emersa la positivit? al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore ? asintomatico e osserver? il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/qzvT5Pw4dX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2021

29-летний Максимович выступает за итальянский клуб с 2016 года. В 2018 году защитник на правах аренды выступал за московский «Спартак», в составе которого провел 11 матчей.