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Защитник «Наполи» Максимович заразился коронавирусом

19:25
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Сербский защитник итальянского футбольного клуба «Наполи» Никола Максимович заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает сайт клуба.

29-летний Максимович выступает за итальянский клуб с 2016 года. В 2018 году защитник на правах аренды выступал за московский «Спартак», в составе которого провел 11 матчей.

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