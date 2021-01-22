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Манджукич готов сыграть против «Аталанты»

17:43
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии форварда Марио Манджукича, который недавно присоединился к команде.

«Марио сразу вписался в команде. У нас не было никаких проблем, да и вообще много позитива. Физически он в очень хорошем состоянии. Он давно не играл, но энергичен и решителен.

Есть два пути: либо я держу его от трех до четырех недель, чтобы достичь нужных условий, либо я ускоряюсь и выставляю его на поле, чтобы он вошел в ритм. Я выбираю второе, он в порядке и готов к матчу с «Аталантой», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Матч серии А между «Миланом» и «Аталантой» пройдет 23 января.

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