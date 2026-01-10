«Комо» в концовке ушел от поражения в матче с «Болоньей»
«Комо» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 20-го тура итальянской Серии А — 1:1.
Счет на 49-й минуте открыл форвард гостей Николо Камбьяги. Спустя 11 минут он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Ничью хозяевам принес гол Мартина Батурины на 90+4-й минуте.
«Болонья» (27 очков) занимает восьмое место в Серии А. «Комо» (34 очка) идет шестым в турнирной таблице. У команды Сеска Фабрегаса прервалась серия из трех побед подряд.
В параллельном матче «Удинезе» и «Пиза» сыграли вничью (2:2).
Источник: Таблица Серии А
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3
|Рома
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|0
|0-0
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4
|Комо
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|0
|0-0
|0
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5
|Милан
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|0
|0
|0-0
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6
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|0
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7
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8
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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