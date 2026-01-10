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10 января, 19:01

«Комо» в концовке ушел от поражения в матче с «Болоньей»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Комо» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 20-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 49-й минуте открыл форвард гостей Николо Камбьяги. Спустя 11 минут он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Ничью хозяевам принес гол Мартина Батурины на 90+4-й минуте.

«Болонья» (27 очков) занимает восьмое место в Серии А. «Комо» (34 очка) идет шестым в турнирной таблице. У команды Сеска Фабрегаса прервалась серия из трех побед подряд.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур.
10 января, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:1
Болонья

В параллельном матче «Удинезе» и «Пиза» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур.
10 января, 17:00. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
2:2
Пиза
Источник: Таблица Серии А
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ФК Болонья
ФК Комо
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