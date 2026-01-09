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9 января, 00:48

«Милан» сыграл вничью с «Дженоа», Станчу не забил пенальти на 9-й добавленной минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафаэл Леау в борьбе за мяч с защитником «Дженоа».
Фото Reuters

«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:1. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Нападающий гостей Лоренцо Коломбо на 28-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва «россонери» сравняли счет, но гол Кристиана Пулишича был отменен ВАР из-за игры рукой. Хозяевам удалось отыграться уже в добавленное время — на 90+2-й минуте гол забил Рафаэ Леау. В концовке встречи в ворота «Милана» был назачен пенальти, но Николае Станчу не смог реализовать его.

«Милан» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» идет на 17-й строчке — 16 очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур.
08 января, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
1:1
Дженоа

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