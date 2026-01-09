«Милан» сыграл вничью с «Дженоа», Станчу не забил пенальти на 9-й добавленной минуте
«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:1. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Нападающий гостей Лоренцо Коломбо на 28-й минуте открыл счет. Сразу после перерыва «россонери» сравняли счет, но гол Кристиана Пулишича был отменен ВАР из-за игры рукой. Хозяевам удалось отыграться уже в добавленное время — на 90+2-й минуте гол забил Рафаэ Леау. В концовке встречи в ворота «Милана» был назачен пенальти, но Николае Станчу не смог реализовать его.
«Милан» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» идет на 17-й строчке — 16 очков.
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|Аталанта – Сассуоло
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