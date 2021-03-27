«Интер» претендует на нападающего «Аталанты»
Форвард «Аталанты» Луис Муриэль может сменить команду. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным итальянских СМИ, подписать Муриэля, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, можно будет за 25-30 миллионов евро.
В текущем сезоне Муриэль забил 16 голов за 26 игр в серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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