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«Интер» претендует на нападающего «Аталанты»

23:22
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Форвард «Аталанты» Луис Муриэль может сменить команду. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио и генеральный директор Беппе Маротта считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным итальянских СМИ, подписать Муриэля, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, можно будет за 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Муриэль забил 16 голов за 26 игр в серии А.

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