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Бакайоко может остаться в «Наполи»

09:44
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Брат и агент полузащитника «Наполи» Темуе Бакайоко, Абдулай Бакайоко рассказал о будущем игрока.

«Сейчас Темуе сосредоточен на том, чтобы завершить сезон как можно лучше. Планов на будущее мы не обсуждали, но то, останется ли он в «Наполи» или нет, не зависит от главного тренера команды, Дженнаро Гаттузо. Темуе счастлив в клубе», — приводит Goal слова агента футболиста.

Бакайоко выступает за «Наполи» на правах аренды из «Челси» с октября 2020 года. В сезоне-2020/21 26-летний француз провел 35 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bakayoko-open-to-extending-loan-at-napoli-from-chelsea/1o1wyx64sn4k21fwomwb8l2y7a

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