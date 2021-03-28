Бакайоко может остаться в «Наполи»
Брат и агент полузащитника «Наполи» Темуе Бакайоко, Абдулай Бакайоко рассказал о будущем игрока.
«Сейчас Темуе сосредоточен на том, чтобы завершить сезон как можно лучше. Планов на будущее мы не обсуждали, но то, останется ли он в «Наполи» или нет, не зависит от главного тренера команды, Дженнаро Гаттузо. Темуе счастлив в клубе», — приводит Goal слова агента футболиста.
Бакайоко выступает за «Наполи» на правах аренды из «Челси» с октября 2020 года. В сезоне-2020/21 26-летний француз провел 35 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/bakayoko-open-to-extending-loan-at-napoli-from-chelsea/1o1wyx64sn4k21fwomwb8l2y7a
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