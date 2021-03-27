Гасперини оценил перспективы Миранчука стать игроком стартового состава «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука стать игроком стартового состава команды.
«Когда Миранчук станет игроком стартового состава? Надеюсь, что скоро, но он уже получает игровое время, к тому же, он прибыл из другого чемпионата», — цитирует Гасперини FantaMaster со ссылкой на Radio Deejay.
Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в начале этого сезона. В составе бергамасков хавбек провел 18 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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