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Гасперини оценил перспективы Миранчука стать игроком стартового состава «Аталанты»

21:42
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука стать игроком стартового состава команды.

«Когда Миранчук станет игроком стартового состава? Надеюсь, что скоро, но он уже получает игровое время, к тому же, он прибыл из другого чемпионата», — цитирует Гасперини FantaMaster со ссылкой на Radio Deejay.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в начале этого сезона. В составе бергамасков хавбек провел 18 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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