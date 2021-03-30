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Кокорин возобновил индивидуальные тренировки после травмы

15:02
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it
Александр Кокорин. Фото firenzeviola.it
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Российской нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам по индивидуальному плану после лечения травмы, сообщает Firenze Viola.

По информации СМИ, россиянин точно не сможет принять участия в матче 29-го тура с «Дженоа» 3 апреля, но может быть готов выйти на поле 11 апреля против «Аталанты».

С 19 марта он проходил в Риме курс лечения травмы мышцы, которая обострилась у футболиста 3 марта в матче 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2). В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий.

Дополнительная информация:

https://www.firenzeviola.it/primo-piano/foto-riecco-kokorin-e-al-centro-sportivo-335974

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