Кокорин возобновил индивидуальные тренировки после травмы

Российской нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам по индивидуальному плану после лечения травмы, сообщает Firenze Viola.

По информации СМИ, россиянин точно не сможет принять участия в матче 29-го тура с «Дженоа» 3 апреля, но может быть готов выйти на поле 11 апреля против «Аталанты».

С 19 марта он проходил в Риме курс лечения травмы мышцы, которая обострилась у футболиста 3 марта в матче 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2). В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий.