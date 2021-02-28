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Главный тренер «Фиорентины» отметил прогресс Кокорина

22:12
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли после завершения матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:1) заявил, что российский нападающий команды Александр Кокорин постепенно адаптируется в команде.

«Кокорин очень хорошо тренируется, за последние десять дней он добился улучшений и решил свою проблему с мышцами. Он интегрируется в состав. Важно то, что он понимает, с кем должен общаться на поле», — цитирует Пранделли TMW.

29-летний Кокорин появился на поле на 68-й минуте, выйдя на замену. На второй добавленной ко второму тайму минуте он получил желтую карточку.

Для форварда этот матч стал вторым в составе «Фиорентины».

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