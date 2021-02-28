Конте: «В прежние годы отставание от «Ювентуса» составляло 15 очков»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы в матче 24-го тура чемпионата Италии над «Дженоа» (3:0) заявил, что при нем миланский клуб сделал шаг вперед в своем развитии.

«Мы играли против команды, находящейся в отличной форме, набравшей за последнее время лишь на очко меньше, чем мы. Но мы нашли верный подход и не позволили «Дженоа» почти ничего создать, только несколько навесов.

В прежние годы отставание от «Ювентуса» составляло добрых 15 очков, так что если объективно подсчитать, насколько «Интер» отставал от лидеров до моего прихода, то станет ясно, что мы сделали большой шаг вперед», — приводит слова Конте Football Italia.

«Интер» набрал 56 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице.