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Гендиректор «Интера» заболел коронавирусом

13:51
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Также положительные тесты сдали спортивный директор Пьеро Аусилио и юрист Анджело Капеллини.

«Интер» после 23 матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 53 очка. Отрыв от идущего на втором месте «Милана» составляет 4 очка.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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