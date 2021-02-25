Гендиректор «Интера» заболел коронавирусом

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Также положительные тесты сдали спортивный директор Пьеро Аусилио и юрист Анджело Капеллини.

«Интер» после 23 матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 53 очка. Отрыв от идущего на втором месте «Милана» составляет 4 очка.