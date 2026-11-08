«Интер» обыграл «Комо» в матче Серии А
«Интер» дома обыграл «Комо» в матче 11-го тура Серии А — 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
На 12-й минуте счет открыл нападающий хозяев Франческо Пио Эспозито после передачи Джеда Спенса. На 19-й минуте преимущество миланцев увеличил Маркус Тюрам.
«Интер» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 23 очками занимает пятое место.
В следующем туре «Интер» 22 ноября сыграет на выезде с «Аталантой», а «Комо» 21 ноября примет «Кальяри».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|11
|9
|2
|0
|25-9
|29
|
2
|Интер
|11
|9
|1
|1
|28-13
|28
|
3
|Рома
|11
|8
|3
|0
|31-10
|27
|
4
|Милан
|11
|7
|3
|1
|23-13
|24
|
5
|Комо
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|
6
|Фрозиноне
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
7
|Ювентус
|11
|5
|3
|3
|15-12
|18
|
8
|Болонья
|11
|5
|2
|4
|16-14
|17
|
9
|Кальяри
|11
|5
|1
|5
|10-15
|16
|
10
|Наполи
|11
|4
|3
|4
|18-14
|15
|
11
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-17
|14
|
12
|Аталанта
|11
|4
|2
|5
|17-20
|14
|
13
|Дженоа
|11
|4
|1
|6
|11-16
|13
|
14
|Лечче
|11
|3
|1
|7
|12-22
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|3
|6
|17-25
|9
|
16
|Парма
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8
|
17
|Сассуоло
|11
|2
|2
|7
|16-29
|8
|
18
|Монца
|11
|2
|1
|8
|17-25
|7
|
19
|Венеция
|11
|2
|0
|9
|8-21
|6
|
20
|Удинезе
|11
|1
|2
|8
|12-25
|5
Результаты / календарь
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38 тур
|21.11
|17:00
|Комо – Кальяри
|- : -
|21.11
|17:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|21.11
|20:00
|Парма – Рома
|- : -
|21.11
|22:45
|Наполи – Торино
|- : -
|22.11
|14:30
|Ювентус – Венеция
|- : -
|22.11
|17:00
|Болонья – Удинезе
|- : -
|22.11
|17:00
|Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.11
|20:00
|Милан – Фрозиноне
|- : -
|22.11
|22:45
|Аталанта – Интер
|- : -
|23.11
|22:45
|Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|9
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|9
|1
|1
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