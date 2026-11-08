«Интер» обыграл «Комо» в матче Серии А

«Интер» дома обыграл «Комо» в матче 11-го тура Серии А — 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

На 12-й минуте счет открыл нападающий хозяев Франческо Пио Эспозито после передачи Джеда Спенса. На 19-й минуте преимущество миланцев увеличил Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 23 очками занимает пятое место.

В следующем туре «Интер» 22 ноября сыграет на выезде с «Аталантой», а «Комо» 21 ноября примет «Кальяри».