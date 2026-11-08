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«Интер» обыграл «Комо» в матче Серии А

Никита Давыдов
Фото Reuters

«Интер» дома обыграл «Комо» в матче 11-го тура Серии А — 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

На 12-й минуте счет открыл нападающий хозяев Франческо Пио Эспозито после передачи Джеда Спенса. На 19-й минуте преимущество миланцев увеличил Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 23 очками занимает пятое место.

В следующем туре «Интер» 22 ноября сыграет на выезде с «Аталантой», а «Комо» 21 ноября примет «Кальяри».

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
08 ноября, 20:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
2:0
Комо

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2
 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3
 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4
 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5
 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6
 Фрозиноне 11 6 2 3 24-15 20
7
 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8
 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9
 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10
 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11
 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12
 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13
 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14
 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15
 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16
 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17
 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18
 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19
 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20
 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5
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21.11 17:00 Комо – Кальяри - : -
21.11 17:00 Лацио – Лечче - : -
21.11 20:00 Парма – Рома - : -
21.11 22:45 Наполи – Торино - : -
22.11 14:30 Ювентус – Венеция - : -
22.11 17:00 Болонья – Удинезе - : -
22.11 17:00 Сассуоло – Дженоа - : -
22.11 20:00 Милан – Фрозиноне - : -
22.11 22:45 Аталанта – Интер - : -
23.11 22:45 Монца – Фиорентина - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 9 1 3
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 9 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 9 1 1
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