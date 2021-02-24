Дибала полетел в Барселону на консультацию к хирургу по поводу операции на колене

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала полетел на консультацию к хирургу Рамону Кугату в Барселону, сообщает Football Italia. По информации источника, аргентинец полетел в Испанию с одним из членов медицинского штаба «Ювентуса». Кугат проконсультирует Дибалу по поводу возможной операции на колене.

27-летний футболист не играет с 10 января. Тогда он ушел с поля по ходу первого тайма матча 17-го тура серии А с «Сассуоло» (3:1). Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.