Полузащитник «Торино» объявил о положительном тесте на коронавирус

Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил сам футболист в stories Instagram 25 февраля.

«Я сдал положительный тест на коронавирус, — написал игрок. — Я порядке, начал самоизоляцию на дому. Спасибо вам за вашу любовь».

Сейчас туринский клуб находится на изоляции из-за восьми положительных тестов. Ближайший матч против «Сассуоло» в серии А под вопросом. О его переносе могут объявить уже сегодня.