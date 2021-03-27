Шкриньяр второй год подряд назван футболистом года в Словакии
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр назван футболистом года в Словакии. 26-летний футболист выигрывает данную награду второй год подряд.
До Шкриньяра приз шесть лет подряд брал Марек Хамшик. В 2007 году награду получил защитник «Зенита» Мартин Шкртел.
Также Шкриньяру досталась награда «Любимец фанатов» — данный приз он выигрывает в третий раз за последние четыре года.
Приз лучшему молодому игроку (до 21 года) достался Давиду Стрельцу из братиславского «Слована».
Награду «Тренер года» в третий раз в карьере взял главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс.
Лучшим игроком чемпионата Словакии назван венгр Жолт Кальмар («Дунайска Стреда»).
Словакия — соперник сборной России по групповому турниру ЧМ-2022. 30 марта командам предстоит очная встреча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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