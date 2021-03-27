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Шкриньяр второй год подряд назван футболистом года в Словакии

18:48
Милан Шкриньяр. Фото Федерация футбола Словакии
Милан Шкриньяр. Фото Федерация футбола Словакии
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр назван футболистом года в Словакии. 26-летний футболист выигрывает данную награду второй год подряд.

До Шкриньяра приз шесть лет подряд брал Марек Хамшик. В 2007 году награду получил защитник «Зенита» Мартин Шкртел.

Также Шкриньяру досталась награда «Любимец фанатов» — данный приз он выигрывает в третий раз за последние четыре года.

Приз лучшему молодому игроку (до 21 года) достался Давиду Стрельцу из братиславского «Слована».

Награду «Тренер года» в третий раз в карьере взял главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс.

Лучшим игроком чемпионата Словакии назван венгр Жолт Кальмар («Дунайска Стреда»).

Словакия — соперник сборной России по групповому турниру ЧМ-2022. 30 марта командам предстоит очная встреча.

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