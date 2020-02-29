Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии.

— У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но поскольку эта запись была в Милане, и я тоже работаю на телевидении... Но у нас сейчас в Италии глобальный кризис, и все было перенесено, — сказал Дель Пьеро. -У меня должно было быть две записи для ТВ: в Милане и в Тревизо. Но сейчас везде беспокойство, даже говорят, что оно слегка преувеличено, кто-то говорит, что не так все страшно. Но это мне позволило сделать прекрасную туристическую поездку, чтобы получить эту визу. И я поехал в Армению, в Ереван, где меня великолепно приняли.

Ранее стало известно, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» из-за вспышки коронавируса пройдет при пустых трибунах. Игра состоится 1 марта и начнется в 22.45 по московскому времени.