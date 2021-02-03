Дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» под вопросом из-за рабочей визы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин все еще не получил рабочую визу, сообщил 3 февраля «РБ Спорт».

По информации источника, по состоянию на утро 3 февраля 29-летний россиянин так и не получил разрешение на работу в Италии. Сообщается, что клуб надеется уладить этот вопрос до матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера», который состоится 5 февраля.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.