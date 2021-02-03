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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на полуфинальный матч Кубка Италии против «Наполи»

10:28
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram
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Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч полуфинала Кубка Италии против «Наполи», сообщает клубная пресс-служба в Instagram.

Матч «Наполи» — «Аталанта» начнется сегодня 3 февраля в 22.45 (мск). «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Миранчук забивал в обоих предыдущих матчах Кубка Италии. В 1/8 финала россиянин провел первый мяч в ворота «Кальяри» (3:1), а в четвертьфинальной игре с «Лацио» (3:2) отметился победным голом.

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