Миранчук попал в заявку «Аталанты» на полуфинальный матч Кубка Италии против «Наполи»

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на первый матч полуфинала Кубка Италии против «Наполи», сообщает клубная пресс-служба в Instagram.

Матч «Наполи» — «Аталанта» начнется сегодня 3 февраля в 22.45 (мск). «СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Миранчук забивал в обоих предыдущих матчах Кубка Италии. В 1/8 финала россиянин провел первый мяч в ворота «Кальяри» (3:1), а в четвертьфинальной игре с «Лацио» (3:2) отметился победным голом.