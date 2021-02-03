Правнук Муссолини подписал контракт с «Лацио»

Правнук бывшего премьер-министра Италии Бенито Муссолини, Романо Флориани Муссолини подписал профессиональный контракт с «Лацио», сообщает 3 февраля Daily Mail.

По информации источника, 18-летний итальянец будет выступать за молодежную команду римского клуба. Отмечается, что футболист — воспитанник академии «Лацио» и играет на позиции правого защитника.

Напомним, Бенито Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма. Он был захвачен и расстрелян партизанами в апреле 1945 года.