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Правнук Муссолини подписал контракт с «Лацио»

15:49
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Правнук бывшего премьер-министра Италии Бенито Муссолини, Романо Флориани Муссолини подписал профессиональный контракт с «Лацио», сообщает 3 февраля Daily Mail.

По информации источника, 18-летний итальянец будет выступать за молодежную команду римского клуба. Отмечается, что футболист — воспитанник академии «Лацио» и играет на позиции правого защитника.

Напомним, Бенито Муссолини был одним из основателей итальянского фашизма. Он был захвачен и расстрелян партизанами в апреле 1945 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-9218481/Romano-Floriani-Mussolini-great-grandson-infamous-fascist-dictator-Benito-pens-deal-Lazio.html

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