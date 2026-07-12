Капелло о назначении Мальдини техдиректором Федерации футбола Италии: «Никто не справится лучше него»
Бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о назначении экс-игрока сборной Италии Паоло Мальдини на должность технического директора Федерации футбола Италии.
Также 58-летний Мальдини будет координировать работу национальных команд всех возрастов.
«Никто не справился бы с этим лучше него. Я очень рад этому. Паоло был первым в их списке, и они его заполучили — он определенно тот, кто нам нужен», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.
С августа 2018 по июнь 2023 года Мальдини работал в «Милане». Сначала он занимал пост директора по стратегическому развитию, а с лета 2019-го занял должность технического директора клуба.
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|И
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1
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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