Капелло о назначении Мальдини техдиректором Федерации футбола Италии: «Никто не справится лучше него»

Бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о назначении экс-игрока сборной Италии Паоло Мальдини на должность технического директора Федерации футбола Италии.

Также 58-летний Мальдини будет координировать работу национальных команд всех возрастов.

«Никто не справился бы с этим лучше него. Я очень рад этому. Паоло был первым в их списке, и они его заполучили — он определенно тот, кто нам нужен», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

С августа 2018 по июнь 2023 года Мальдини работал в «Милане». Сначала он занимал пост директора по стратегическому развитию, а с лета 2019-го занял должность технического директора клуба.