Агент Буффона: «Джанлуиджи должен стать тренером. Думаю, он может возглавить «Ювентус»

Агент вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, Сильвино Мартина считает, что легендарный голкипер должен в будущем стать тренером.

— Я считаю, что Джанлуиджи должен стать тренером, — приводит Goal.com слова Мартины. — Он отлично понимает футбол и обладает необходимым опытом, чтобы управлять раздевалкой. Может ли он возглавить «Ювентус»? Как по мне — да. У Буффона есть отличие от остальных вратарей: он все упрощает. Это подарок природы.

Ранее 42-летний Буффон продлил контракт с «Ювентусом» до конца июня 2021 года.