Гол «Аякса» правильно отменен из-за офсайда. Но это неправильно, потому что офсайда не было

В четверг во время матча 21-го тура чемпионата Голландии «Аякс» — «Утрехт» (1:1) произошел необычный случай. Решение арбитров нуждается в пояснении

Что случилось?

Арбитр Аллард Линдхаут правильно отменил гол амстердамцев. Правильно — если исходить из тех указаний и инструкций, которые даны в этом сезоне голландским судьям. Потому что второй ассистент Рихард Брондайк зафиксировал положение «вне игры» у Дэйви Классена.

Но судейская бригада ошиблась, так как игрок амстердамцев не находился в офсайде — он не зашел за линию офсайда. Либо Классен располагался на одной линии с Марком ван дер Марелом, либо футболист «Утрехта» был даже ближе к линии ворот, чем его соперник. При этом никаких претензий арбитрам предъявить нельзя: они поступили в полном соответствии с установленными для них правилами.

Is Davy Klaassen een geldig doelpunt ontnomen??



Scheidsrechter Lindhout legt uit: «Als de VAR de lijnen niet kan ijken, dan blijft de genomen beslissing staan.» ? https://t.co/XvMON7CEvj pic.twitter.com/XyDyj02kFt — NOS Sport (@NOSsport) April 22, 2021

Инструкции

Таков парадокс нашего времени — он возник из-за использования в футболе видеоарбитров. Руководители Королевского футбольного союза и лиги пошли на своего рода эксперимент, чтобы избежать скандалов и споров вокруг миллиметровых офсайдов. Договорились, что если линии нападающего и защитника (каждая из них толщиной в пять сантиметров) совпадают или накладываются друг на друга, если разница настолько минимальна, то у видеоассистентов нет оснований вмешиваться. То есть допускается погрешность в 10 сантиметров (пять плюс пять). Причем в любую сторону. В данном случае — в пользу ассистента судьи, фиксирующего офсайд. До 22 апреля это работало.

Эксперимент в Голландии: если линии нападающего и защитника (толщиной в 5 сантиметров) совпадают или накладываются друг на друга, то у видеоассистентов нет оснований вмешиваться.

Пока дело не коснулось «Аякса», а линия площади ворот не стала фактической линией офсайда. То есть пока не отменили гол голландской «народной команды» и пока все обстоятельства не привлекли столько внимания футбольного сообщества.

Судья

После игры главный арбитр объяснил, как мог, произошедшее, включая отчасти то, что я написал выше, — подробности инструкций. Линдхаут и его коллеги связаны по рукам и ногам. С одной стороны — «Аякс» и его многомиллионная армия болельщиков, с другой — федерация, лига, судейские боссы и установленные ими правила.

«Аякс» — «Утрехт».

Классен сетовал на то, что видеоарбитры должны были положиться на здравый смысл и подсказать Линдхауту, что его помощник Брондайк ошибся с офсайдом. Но в противовес здравому смыслу есть инструкция на сезон. А согласно ей, повторю, ВАР в Голландии в таком случае не должен вмешиваться — в силе остается решение, принятое на поле.

Англия

В ходе этого сезона в Англии регулярно возникали споры по поводу миллиметровых и сантиметровых офсайдов. Как раз потому обсуждение голландского эксперимента вышло за пределы этой страны. Английские СМИ предлагали своей Футбольной ассоциации и премьер-лиге воспользоваться таким опытом и сделать то же самое. Но англичане пока воздержались.

Как я понимаю, нет пока таких идей и в России. А представляете, если бы в такой же ситуации, как «Аякс», оказались бы российские красно-белые — «Спартак» — и отменили бы его гол...

Отчасти решить проблемы, возникшие после появления ВАР, поможет система полуавтоматического определения положения «вне игры», которую уже тестирует ФИФА. Но сейчас еще непонятно, насколько точной она окажется и настолько доступной будет ее стоимость.