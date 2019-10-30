«Я на игре вчера». Слуцкий сравнил себя с Марадоной на троне

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Де Графсхапом» (2:0) в матче первого раунда Кубка Голландии опубликовал в своем Instagram фото Диего Марадоны. На снимке легенда сборной Аргентины наблюдает за игрой команды на троне.

«Я на игре вчера», — подписал фото Слуцкий, добавив смеющийся эмодзи.

59-летний Марадона является главным тренером «Химнасии». Специалист руководил действиями своей команды в матче против «Ньюэллз Олд Бойз», сидя в роскошном кресле.

«Витесс» после 11 туров с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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