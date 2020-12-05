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Новости   //    Футбол   //    Голландия

АЗ уволил главного тренера Слота

13:46
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Главный тренер АЗ Арне Слот покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

42-летнего голландца заменит его помощник Паскаль Янсен. Такое решение руководство клуба приняло после того, как появились слухи о том, что Слот намерен сменить Дика Адвоката на посту главного тренера «Фейеноорда».

АЗ после 9 игр занимает седьмое место в чемпионате Голландии, имея в активе 17 очков. В Лиге Европы голландцы с 8 очками идут на третьей строчке в группе.

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