Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн хочет получать в новом клубе 35 миллионов евро в год, сообщает Goal.

По информации источника, агент форварда, Мино Райола, ставит данные требования при переговорах с другими клубами. Сообщается, что «Реал» и «Барселона», которые интересуются футболистом, не готовы платить ему такую зарплату. Отмечается, что «Боруссия» не намерена отпускать 20-летнего норвежца даже в том случае, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 35 матчей за «Боруссию», на его счету 33 гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.