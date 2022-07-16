«Унион» предложил «Сампдории» 3,8 миллиона евро за полузащитника Торсби

«Унион» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «Сампдории» Мортена Торсби, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Берлина предложил за 26-летнего датчанина 3,8 миллиона евро. Немецкая команда готова подписать контракт с футболистом до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Торсби забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сампдорию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.