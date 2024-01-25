Тренер «Униона» Бьелица заявил, что не будет извиняться перед Сане за пощечину

Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица прокомментировал инцидент, произошедший в перенесенном матче 13-го тура с «Баварией» (0:1).

На 74-й минуте игроки берлинской команды упустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой. Вингер мюнхенцев Лерой Сане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист откинул его в сторону.

Футболист «Баварии» что-то сказал тренеру, после чего получил две пощечины. В результате потасовки Сане получил желтую карточку, а Бьелица — красную.

«Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но никак не перед Сане. Он подошел ко мне и пытался спровоцировать. Безусловно, я отреагировал на это не должным образом. Тренеры не должны так реагировать. Больше мне нечего добавить по данному эпизоду», — цитирует Бьелицу Bild.