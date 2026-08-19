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Кейн получил «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26

Алина Савинова

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26.

Торжественная церемония состоялась в среду, 19 августа, в музее мюнхенского клуба.

«Золотая бутса» ежегодно вручается лучшему бомбардиру сезона в европейских чемпионатах. В чемпионате Германии-2025/26 английский нападающий забил 36 голов в 31 матче.

33-летний Кейн получил награду второй раз в карьере. Впервые он стал обладателем «Золотой бутсы» в 2024 году. Кейн — десятый футболист в истории, которому удалось завоевать этот трофей дважды. Рекорд принадлежит Месси — аргентинец получал «Золотую бутсу» шесть раз.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат Германии, по разу — Кубок и Суперкубок страны.

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Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Кейн — о «Золотом мяче»: «Я сделал все, что мог. Остальное от меня не зависит»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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