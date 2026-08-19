Кейн получил «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу» по итогам сезона-2025/26.

Торжественная церемония состоялась в среду, 19 августа, в музее мюнхенского клуба.

«Золотая бутса» ежегодно вручается лучшему бомбардиру сезона в европейских чемпионатах. В чемпионате Германии-2025/26 английский нападающий забил 36 голов в 31 матче.

33-летний Кейн получил награду второй раз в карьере. Впервые он стал обладателем «Золотой бутсы» в 2024 году. Кейн — десятый футболист в истории, которому удалось завоевать этот трофей дважды. Рекорд принадлежит Месси — аргентинец получал «Золотую бутсу» шесть раз.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Вместе с командой он дважды выигрывал чемпионат Германии, по разу — Кубок и Суперкубок страны.