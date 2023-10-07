«Штутгарт» благодаря хет-трику Гирасси обыграл «Вольфсбург» и поднялся на первое место в бундеслиге
«Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» в матче 7-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.
Хет-трик за хозяев оформил форвард Серу Гирасси. 27-летний гвинеец отличился на 66-й (пенальти), 78-й и 82-й минутах. Единственный гол «Вольфсбурга» на 34-й минуте забил Янник Герхардт.
«Штутгарт» (18 очков) вышел на первое место в бундеслиге. «Вольфсбург» (12) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Штутгарт
|7
|6
|0
|1
|22-8
|18
|
2
|Боруссия Д
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|
3
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
4
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|7
|4
|0
|3
|10-9
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Дармштадт
|7
|2
|1
|4
|12-19
|7
|
12
|Боруссия М
|7
|1
|3
|3
|13-16
|6
|
13
|Унион Б
|7
|2
|0
|5
|11-14
|6
|
14
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
15
|Аугсбург
|7
|1
|2
|4
|10-17
|5
|
16
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|5-19
|4
|
17
|Майнц
|7
|0
|2
|5
|6-19
|2
|
18
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|2 : 2
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|1 : 2
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|4 : 2
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|0 : 0
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|3 : 1
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|13
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|6
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|4
|1
|0
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