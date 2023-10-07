«Штутгарт» благодаря хет-трику Гирасси обыграл «Вольфсбург» и поднялся на первое место в бундеслиге

«Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» в матче 7-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.

Хет-трик за хозяев оформил форвард Серу Гирасси. 27-летний гвинеец отличился на 66-й (пенальти), 78-й и 82-й минутах. Единственный гол «Вольфсбурга» на 34-й минуте забил Янник Герхардт.

«Штутгарт» (18 очков) вышел на первое место в бундеслиге. «Вольфсбург» (12) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.