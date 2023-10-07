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Сегодня, 18:32

«Штутгарт» благодаря хет-трику Гирасси обыграл «Вольфсбург» и поднялся на первое место в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Серу Гирасси (справа).
Фото ФК «Штутгарт»

«Штутгарт» дома обыграл «Вольфсбург» в матче 7-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.

Хет-трик за хозяев оформил форвард Серу Гирасси. 27-летний гвинеец отличился на 66-й (пенальти), 78-й и 82-й минутах. Единственный гол «Вольфсбурга» на 34-й минуте забил Янник Герхардт.

«Штутгарт» (18 очков) вышел на первое место в бундеслиге. «Вольфсбург» (12) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 7-й тур
07 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
3:1
Вольфсбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Штутгарт
0
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24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» обыграла «Унион» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Штутгарт 7 6 0 1 22-8 18
2
 Боруссия Д 7 5 2 0 16-8 17
3
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
4
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
5
 РБ Лейпциг 7 4 2 1 16-6 14
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 7 4 0 3 10-9 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Дармштадт 7 2 1 4 12-19 7
12
 Боруссия М 7 1 3 3 13-16 6
13
 Унион Б 7 2 0 5 11-14 6
14
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
15
 Аугсбург 7 1 2 4 10-17 5
16
 Бохум 7 0 4 3 5-19 4
17
 Майнц 7 0 2 5 6-19 2
18
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 2 : 2
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 1 : 2
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 4 : 2
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 0 : 0
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 3 : 1
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 13
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 6 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 4 1 0
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