Семшов считает, что Азмуну нет смысла возвращаться в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на новость о возможном возвращении иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна в петербургскую команду.

«Азмуну нет смысла возвращаться в «Зенит». Он уже поиграл в этой команде и хорошо знает российский чемпионат. Сердар попробовал уже себя в Европе. И если он хочет зарекомендовать себя там, то лучше перейти в какой-нибудь европейский клуб, где у него будет больше игровой практики. Тем более, наши клубы сейчас не играют в еврокубках, и отсутствие спортивного интереса может помешать ему раскрыться на полную. Все-таки он у нас играл в двух клубах. Возвращаться смысла я не вижу по спортивному принципу. Самому «Зениту» Азмун тоже не нужен. Петербуржцы могут спокойно купить или вырастить нападающего, хотя последнее они делают редко. Они могут привезти голодного форварда, который еще не играл в РПЛ», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Срок действующего контракта нападающего с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Напомним, что форвард выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В России он также играл за «Рубин» и «Ростов».