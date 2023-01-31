Орлов считает, что Лунев найдет новый клуб в Германии

Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах бывшего вратаря «Зенита» Андрей Лунева, который не имеет игровой практики в немецком «Байере».

«Лунев не убедил «Зенит», что он может быть лидером на вратарской позиции. Плюс у них были какие-то недомолвки по контракту. Так что не сложилось. Андрей шел в «Байер», чтобы конкурировать. Но конкуренция там сумасшедшая. Их вратарь — капитан команды. Но Андрей все равно пошел. Думаю, он найдет новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», — приводит слова Орлова Sport24.

31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.