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Сегодня, 17:52

Орлов считает, что Лунев найдет новый клуб в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах бывшего вратаря «Зенита» Андрей Лунева, который не имеет игровой практики в немецком «Байере».

«Лунев не убедил «Зенит», что он может быть лидером на вратарской позиции. Плюс у них были какие-то недомолвки по контракту. Так что не сложилось. Андрей шел в «Байер», чтобы конкурировать. Но конкуренция там сумасшедшая. Их вратарь — капитан команды. Но Андрей все равно пошел. Думаю, он найдет новый клуб именно в Германии. Может, не в Бундеслиге, а ниже классом. Как вратарь он может себя проявить. Данные у него были хорошие, но надо их развивать», — приводит слова Орлова Sport24.

31-летний россиянин присоединился к «Байеру» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб один матч и пропустил два мяча.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-orlov-dumayu-lunev-naydet-novyy-klub-imenno-v-germanii-dannyye-u-nego-byli-khoroshiye-no-nado-ikh-razvivat

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Андрей Лунев
Футбол
ФК Байер
Геннадий Орлов
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
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П
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