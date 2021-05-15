«Байер» и «Унион» сыграли вничью
18:24
«Байер» принимал «Унион» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Байер» остался на шестом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Унион» расположился на седьмой строчке (47 очков).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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