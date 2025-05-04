«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, Кейн завоевал первый трофей в карьере
«Бавария» досрочно обеспечила себе золотые медали в бундеслиге в сезоне-2024/25.
Это произошло благодаря ничьей «Байера» с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре. За два тура до окончания чемпионата мюнхенцы опережают леверкузенцев на 8 очков.
«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, это рекорд турнира. В активе ближайших преследователей почти на 30 титулов меньше — дортмундская «Боруссия» и гладбахская «Боруссия» завоевывали золото по 5 раз.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн в 31 год впервые в карьере стал обладателем трофея. Он перешел из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного турнира.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|9
|1
|0
|35-6
|28
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
3
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|16-7
|21
|
4
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|17-12
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|1
|3
|21-16
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|10
|3
|4
|3
|13-14
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
13
|Гамбург
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|
14
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12-18
|8
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
16
|Аугсбург
|10
|2
|1
|7
|14-24
|7
|
17
|Майнц
|10
|1
|2
|7
|10-18
|5
|
18
|Хайденхайм
|10
|1
|2
|7
|8-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|- : -
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|13
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|6
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|6
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|5
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|8
|1
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|8
|1
|2
Новости