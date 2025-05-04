«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, Кейн завоевал первый трофей в карьере

«Бавария» досрочно обеспечила себе золотые медали в бундеслиге в сезоне-2024/25.

Это произошло благодаря ничьей «Байера» с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре. За два тура до окончания чемпионата мюнхенцы опережают леверкузенцев на 8 очков.

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, это рекорд турнира. В активе ближайших преследователей почти на 30 титулов меньше — дортмундская «Боруссия» и гладбахская «Боруссия» завоевывали золото по 5 раз.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн в 31 год впервые в карьере стал обладателем трофея. Он перешел из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного турнира.