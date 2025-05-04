Футбол
4 мая, 20:24

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, Кейн завоевал первый трофей в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФК «Бавария».
Фото Reuters

«Бавария» досрочно обеспечила себе золотые медали в бундеслиге в сезоне-2024/25.

Это произошло благодаря ничьей «Байера» с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре. За два тура до окончания чемпионата мюнхенцы опережают леверкузенцев на 8 очков.

«Бавария» стала 34-кратным чемпионом Германии, это рекорд турнира. В активе ближайших преследователей почти на 30 титулов меньше — дортмундская «Боруссия» и гладбахская «Боруссия» завоевывали золото по 5 раз.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн в 31 год впервые в карьере стал обладателем трофея. Он перешел из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного турнира.

Источник: Таблица бундеслиги
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
  • serkonol

    ну как бесславный. смотрели, как интер с барсой играл?

    05.05.2025

  • James Gang

    Профукал Алонсо чемпионство...

    05.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Само собой. Вылет из ЛЧ бесславный.

    04.05.2025

  • serkonol

    эх кейн, кейн. самому то не противно от такого титула. а ведь мог в апл играть...

    04.05.2025

  • iipetroff

    Гарик, с почином! Всё впереди.

    04.05.2025

  • adamantane'

    Да здравствует момент снятия проклятия Кейна!

    04.05.2025

  • Vaclav

    Харри не зря переш?л. В Шпорах бы и дальше вату катал.

    04.05.2025

  • Секир-башка

    И все равно не назову этот сезон для мюнхенцев успешным.

    04.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Кейн сегодня напьётся.....первый раз в жизни....:joy:

    04.05.2025

    Кейн выложил в соцсетях эмодзи кубка после первого трофея в карьере
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

