«Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом» и лишился шансов на чемпионство

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 2:2.

Счет на 44-й минуте открыл полузащитник хозяев Максимилиан Эггештайн. На 49-й минуте преимущество «Фрайбурга» удвоилось после автогола Пьеро Хинкапье.

На 82-й минуте Флориан Вирц сократил отставание гостей в счете. Ничью «Байеру» принес гол Джонатана Та на 90+3-й минуте.

«Байер» (68 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо лишилась шансов на чемпионство — за два тура до окончания чемпионата леверкузенцы на 8 очков отстают от мюнхенцев, которые досрочно обеспечили себе золотые медали.

«Фрайбург» (52) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.