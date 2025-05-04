Кейн выложил в соцсетях эмодзи кубка после первого трофея в карьере
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отреагировал на чемпионство своей команды в бундеслиге в сезоне-2024/25.
4 мая мюнхенцы досрочно гарантировали себе чемпионский титул благодаря ничьей «Байера» с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре. За два тура до окончания чемпионата мюнхенцы опережают леверкузенцев на 8 очков.
Сразу после окончания матча «Байера» Кейн выложил в соцсетях эмодзи Кубка.
Этот трофей стал для 31-летнего англичанина первым в карьере. Он перешел из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного турнира.
