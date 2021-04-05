Агент Холанна опроверг информацию о затребованных у «Барселоны» 150 миллионах евро

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райола высказался о финансовых условиях при возможном трансфере игрока в «Барселону».

Ранее журналист Жерар Ромеро сообщил, что представители норвежца требуют около 150 миллионов евро за переход футболиста. Из них 20 миллионов будет полагаться агенту Холанна, 20 млн евро — его отцу, 30 млн евро — зарплата за сезон, плюс оплата самого трансфера.

«Фальшивые новости путешествуют быстро и далеко», — написал Райола.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2020/21 форвард провел 32 матча в составе дортмундской команды, на его счету 33 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро. 1 апреля сообщалось, что отец норвежца вместе с агентом игрока посетили Барселону для переговоров с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой.