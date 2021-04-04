«Унион» сыграл вничью с «Гертой»
«Унион» принимал «Герту» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
27-й тур
«Унион Б» — «Герта» — 1:1 (1:1)
Голы: Андрих, 9 (1:0). Лукебакио, 35 — с пенальти (1:1).
«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюерсон, Гентнер, Андрих, Премель (Ингвартсен, 73), Крузе, Муса (Похьянпало, 87).
«Герта»: Шволов, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Зефейк, Торунарига, Тузар, Гендузи (Хедира, 79), Кордоба (Пентек, 90+2), Лукебакио (Аскасибар, 62), Кунья.
Предупреждения: Рюерсон, 17. Гендузи, 28. Премель, 28. Тузар, 45. Торунарига, 53. Аскасибар, 78.
Судья: Штегеманн (Германия).
4 апреля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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