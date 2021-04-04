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«Унион» сыграл вничью с «Гертой»

20:58
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«Унион» принимал «Герту» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

27-й тур

«Унион Б» — «Герта» — 1:1 (1:1)

Голы: Андрих, 9 (1:0). Лукебакио, 35 — с пенальти (1:1).

«Унион Б»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Рюерсон, Гентнер, Андрих, Премель (Ингвартсен, 73), Крузе, Муса (Похьянпало, 87).

«Герта»: Шволов, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Зефейк, Торунарига, Тузар, Гендузи (Хедира, 79), Кордоба (Пентек, 90+2), Лукебакио (Аскасибар, 62), Кунья.

Предупреждения: Рюерсон, 17. Гендузи, 28. Премель, 28. Тузар, 45. Торунарига, 53. Аскасибар, 78.

Судья: Штегеманн (Германия).

4 апреля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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