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7 февраля, 17:00

«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»: время начала и где смотреть матч

«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в Кубке равноправия 8 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» в рамках Кубка равноправия в четверг, 8 февраля. Игра состоится на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне (Катар). Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru и . Также матч можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Болельщики сине-бело-голубых могут следить за игрой на клубном телевидении «Зенит-ТВ».

В январе 2024 года китайский клуб возглавил российский тренер Леонид Слуцкий.

В турнире принимают участие «Шанхай Шэньхуа», «Сантос», «Аль-Духаиль» и «Зенит».

Футбол
ФК Зенит
ФК Сантос
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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