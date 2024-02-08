Гладилин: «На сборах все бывает. «Ростов» забивал потрясающие мячи»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:3) в товарищеском матче.

«На сборах все бывает. «Ростов» забивал потрясающие мячи. Можно сказать, что у одной команды получалось все, а второй в атаке игра не удалась. Я не ожидал чего-то сверхъестественного от игры «Спартака», так что у меня нет разочарования. Тем более команда Абаскаля вышла против подготовленного соперника, потому что ростовчане раньше начали сборы. Они выглядели свежее и сильнее, особенно в первом тайме. Никакой трагедии для москвичей нет.

Видимо, Абаскаль стал наигрывать новую тактику в два нападающих. Фланговые игроки не успевали перекрывать, плюс центральная зона хромала, потому что все мячи забивались именно оттуда. Поэтому тактика была новая, а игровых связей пока нет. Нужно над этим работать, а времени мало. Когда единственным нападающим был Соболев – было все понятно. А сейчас этого нет. Может быть, Абаскаль вернется к прежней тактике, ведь в атаке даже моментов не было.

Угальде? Пока оценить его сложно. Он старался, но я не понял центральный это нападающий или фланговый. Пока не вижу, как команда будет его использовать. В центре нападения предпочтительнее выглядит Соболев. Учитывая подбор фланговых игроков, которые есть в «Спартаке». Пока Угальде меня не впечатлил. Он является темной лошадкой, причем дорогой», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гладилина.