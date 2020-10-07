Италия забила шесть голов Молдавии, Голландия уступила Мексике

Сборная Италии в товарищеском матче обыграла Молдавию со счетом 6:0.

Дублем отметился Стефан Эль-Шаарави, еще по голу забили Брайан Кристанте, Франческо Капуто, Доменико Берарди и Вячеслав Посмак, забивший в свои ворота.

В другом матче Голландия уступила Мексике со счетом 0:1, Кабо-Верде обыграл Андорру (2:1).

Товарищеские матчи

Италия — Молдавия — 6:0 (5:0)

Голы: Кристанте, 19 (1:0). Капуто, 23 (2:0). Эль-Шаарави, 30 (3:0). Посмак, 38 — в свои ворота (4:0). Эль-Шаарави, 45+1 (5:0). Берарди, 72 (6:0).

Италия: Сиригу (Краньо, 67), Бираги (Эмерсон, 66), Ачерби, Манчини, Бонавентура (Сенси, 68), Кристанте, Локателли, Лаццари, Эль-Шаарави (Грифо, 67), Капуто (Лазанья, 75), Берарди (Кин, 75).

Молдавия: Кошелев (Намашко, 46), Армаш, Посмак, Карп (Епуряну, 28), Крэчун (Рябчук, 46), Марандичи (Мудрак, 46), Суворов (Кочук, 46), Ионицэ, Рацэ, Плэтикэ, Николаэску (Милинчяну, 79).

Предупреждения: Карп, 3. Рацэ, 77.

Судья: Зиберт (Германия).

7 октября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Голландия — Мексика — 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 60 — с пенальти.

Голландия: Крул, де Фрай (Фелтман, 46), ван Дейк (Аке, 46), Хатебур, Вейндал (Промес, 84), Вайналдум (де Рон, 63), ван де Бек, Копмейнерс, Бабел (Л.де Йонг, 63), Бергхейс (Стенгс, 63), Депай.

Мексика: Талавера, Морено (Араухо, 87), Монтес, Альварес (Ромо, 76), Родригес Аланис, Гуардадо (дос Сантос, 62), Корона, Эррера (Говеа, 80), Гальярдо, Хименес (Мартин, 76), Писарро (Пинеда, 62).

Предупреждения: Эррера, 55. Вейндал, 58. дос Сантос, 68. Эррера, 70. Стенгс, 78. Фелтман, 90+3. Араухо, 90+4.

Судья: Йованович (Сербия).

7 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Андорра — Кабо-Верде — 1:2 (1:1)

Голы: Мендеш да Граса, 8 (0:1). Понк, 17 — в свои ворота (1:1). Мендеш да Граса, 54 (1:2).

Андорра: Гомес (Пирес, 64), Рубио, Гарсиа, Родригес, М.Сан Николас, Морено (Пуйоль, 75), Гарсия, Ребес (Рейес, 82), Л.Сан Николас (Виейра, 65), Бернат (Мартинес, 39), Санчес (Ферре, 74).

Предупреждение: Мартинес, 87.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

7 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».