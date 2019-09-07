Бразилия благодаря голу и результативной передаче Неймара сыграла вничью с Колумбией
Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Колумбии — 2:2. Встреча состоялась в Майами (США). В составе действующих победителей Кубка Америки отличились Неймар и Каземиру, который забил с углового после подачи форварда «ПСЖ». У колумбийцев дубль на счету Луиса Муриэля.
Товарищеские матчи
Бразилия — Колумбия — 2:2 (1:2)
Голы: Каземиру, 19 (1:0). Муриэль, 25 — с пенальти (1:1). Муриэль, 34 (1:2). Неймар, 58 (2:2).
Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Сандру, Маркиньюс, Коутинью (Бруну Энрике, 80), Каземиру, Артур, Неймар, Ришарлисон (Нерес, 84), Роберту Фирмину (Лукас Пакета, 83).
Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Медина (Орехуэла, 78), Барриос, Урибе (Лерма, 61), Куадрадо (Морено, 87), Муриэль (Беррио, 68), Мартинес (Диас, 61), Сапата (Борре, 83).
Предупреждение: Каземиру, 23.
Судья: Эльфат (США).
7 сентября. Майами. Стадион «Хард Рок».