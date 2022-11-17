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Сегодня, 00:42

Италия переиграла Албанию. Грифо оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Винченцо Грифо.
Фото Global Look Press

Сборная Италии переиграла Албанию в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Эир Албания» в Тиране.

Защитник албанцев Ардиан Исмайли на 16-й минуте открыл счет. Однако почти сразу итальянцы сравняли счет благодаря голу Джованни Ди Лоренцо. Затем полузащитник Винченцо Грифо вывел итальянцев вперед, а после перерыва оформил дубль.

Сборные Италии и Албании не попали на чемпионат мира-2022, поэтому сейчас проводят товарищеские матчи.

Товарищеские матчи.
16 нояб, 22:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
1:3
Италия
Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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